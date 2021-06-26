Сергунина: Проект "Бизнес-уик-энд" помогает юным москвичам запустить стартапы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря молодежному образовательному проекту "Бизнес-уик-энд". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Проект рассчитан на старшеклассников и студентов, которые хотели бы развиваться как предприниматели. Во время обучения участники получают необходимые практические знания и перенимают опыт успешных бизнесменов. Почти 600 выпускников "Бизнес-уик-энда" уже открыли свое дело", – отметила она.

В качестве примера Сергунина привела 19-летнюю Дарью Запорожан. Девушка начинала карьеру с продажи велосипедов и детских игрушек оптом. А после участия в проекте создала бренд развивающих игрушек для детей. При полном отсутствии бюджета она в итоге смогла выйти на оборот в 3 миллиона рублей в месяц.

В свою очередь 23-летний Артем Башкин в ходе "Бизнес-уик-энда" разработал сервис по созданию вышитых логотипов компаний на одежде, узоров на национальных костюмах, а также 3D-вышивки. На данный момент в числе его клиентов больше 450 организаций. Бизнес приносит молодому человеку 200 тысяч рублей в месяц, однако он планирует увеличить эту цифру до 500 тысяч.

Проект "Бизнес-уик-энд" запустили в октябре 2018 года. Его курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. По словам главы ведомства Алексея Фурсина, за исключением дополнительных программ, проект состоит из двух основных курсов: "Преакселератора" для начинающих предпринимателей и "Акселератора" для тех, у кого уже есть свое дело.

Ранее Наталья Сергунина подвела итоги хакатона Moscow City Hack. Мероприятие прошло онлайн и завершилось 14 июня. Участниками IT-соревнования стали 114 команд из 79 российских регионов, из них в число победителей и призеров вошли 15 команд: 12 разделили призовой фонд в размере двух миллионов рублей, еще три получили гранты на образовательные программы.

