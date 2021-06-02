Сергунина рассказала о запуске в Москве новой информационной системы для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве заработала новая информационная система для предпринимателей. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, платформа позволит предпринимателям получить сведения о том, когда и какие контрольно-надзорные органы (КНО) могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. В настоящий момент в базу уже включили данные от 18 контрольных и надзорных органов Москвы.

"Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества – представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме", – отметила Сергунина.

Она также добавила, что пользователи платформы смогут получить полную информацию о вероятных проверках и требованиях к ведению бизнеса, которые регламентированы правовыми актами. Помимо этого, сервис подскажет, какие шаги нужно сделать, чтобы им соответствовать.

Например, предприниматели смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти необходимые нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.

По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, "Открытый контроль" в первую очередь является системой для бизнесменов и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Планируется, что в скором времени начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где возможно, станут дистанционными.

Ранее депутат Мосгордумы Андрей Титов рассказал, что сегодня в столице предпринимателям доступны более сотни мер господдержки. Предприниматели могут получить адресную помощь через онлайн-навигатор поддержки бизнеса.