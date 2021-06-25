Наталья Сергунина подвела итоги хакатона Moscow City Hack

Фото: портал мэра и правительства Москвы
14 июня в столице завершился хакатон Moscow City Hack. Участниками IT-соревнования, проходившего в онлайн-формате, стали 114 команд из 79 российских регионов, из них в число победителей и призеров вошли 15 команд. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Участники хакатона представляли почти всю страну – 79 регионов России. Объединившись в команды, они разрабатывали собственные цифровые решения под конкретные практические задачи столичных ведомств и технологических компаний. Победителями и призерами стали 15 коллективов", – отметила она.
В течение трех дней участники разрабатывали приложения и сервисы, призванные решить задачи, поставленные департаментом информационных технологий столицы, Московским инновационным кластером, а также партнерами в лице коммерческих предприятий.
Представленные решения оценивались с точки зрения уровня проработки, оригинальности, эффективности и потенциала. В итоге отобрали 12 победителей – между ними разделили призовой фонд в размере двух миллионов рублей. Еще три команды получили гранты на образовательные программы.
Среди представленных на хакатоне разработок – сервис по поиску мероприятий на портале mos.ru, созданный командой Dungeon Masters. С помощью специальных фильтров он помогает подбирать в разделе "Афиша" наиболее интересные мероприятия на основе предпочтений пользователя. Причем делать он это может сразу для двух человек одновременно, то есть находить компромиссное решение, основываясь на вкусах каждого.
Между тем разработчики из красноярской команды DevCats создали интерактивную карту, на которой разными цветами отмечены места подходящие для открытия разных видов бизнеса. Оценки сервиса основаны на анализе пешеходного трафика, сведений о конкурентах, близости к остановкам городского транспорта и других данных.
А команда Team Newbies, в которую вошли IT-специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска, создали сервис помогающий сформировать подходящий план обучения. Он оценивает уровень знаний и компетенций человека, сравнивает его с востребованным на рынке и предлагает в соответствии с этим проверенные и одобренные экспертами курсы.
Ранее Сергей Собянин вручил Московским предпринимателям ежегодные премии "Прорыв года". Итоги конкурса подводились за 2020 год. Для участия в нем было подано более 4,4 тысячи заявок. Победителями стали 10 компаний.
Мэр вспомнил о трудностях, с которыми столкнулись предприниматели из-за пандемии, отметив, что не весь бизнес выжил, однако те, кто справился с пандемией, двигаются вперед благодаря своему мужеству и энергии.
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