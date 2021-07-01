Московскому бизнесу одобрили почти 560 млн рублей в виде субсидий и грантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрила еще 225 заявок на субсидии и гранты для бизнеса на общую сумму 244 миллиона рублей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с начала года столичным предпринимателям одобрили 500 заявок на общую сумму 559,5 миллиона рублей.

Он подчеркнул, что наиболее популярны у бизнеса компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках. На последнем заседании комиссии основную часть средств одобрили экспортерам столицы. Они получили 32 гранта на сумму 84 миллиона рублей и 7 субсидий на 4,3 миллиона рублей.

Еще 78 предприятиям, работающим по франшизе, одобрили 77,1 миллиона рублей. Они смогут компенсировать часть затрат на коммунальные услуги или вознаграждение владельцу франшизы. Трем компаниям одобрили субсидии на создание нового или модернизацию существующего продукта в размере 14,9 миллиона рублей.

Девять резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера получили субсидии на сумму 6,5 миллиона рублей. Они компенсируют расходы на покупку оборудования и уплату процентов по кредитам.

27 предприятий получили субсидии на 7 миллионов рублей, чтобы возместить расходы за участие в выставках, а 20 компаниям компенсировали затраты на продвижение товаров или услуг на рекламных интернет-площадках на сумму 9,5 миллиона рублей.

5 компаний получили компенсацию за участие в выставках и за продвижение в интернете на сумму 2,4 миллиона рублей. 15,7 миллиона рублей выделили 26 компаниям, продвигающим свою продукцию через сервисы доставки еды. Еще семи предприятиям одобрили 3,8 миллиона рублей для компенсации комиссии маркетплейсов.

Одна компания получила субсидию в размере 700 тысяч рублей за участие в выставках и комиссию маркетплейсов. Семь компаний, работающих в приоритетной отрасли, получили субсидию в размере 4,5 миллиона рублей. Компенсацию на сумму 13,6 миллиона рублей выделили трем предпринимателям на развитие гостиничного бизнеса.

Ранее сообщалось, что столичные компании-экспортеры теперь могут подавать заявки на получение гранта и субсидий в онлайн-формате. Сервис доступен на портале mos.ru в разделе "Организация бизнеса" каталога услуг для бизнеса. Для того чтобы начать пользоваться услугой, необходимо пройти авторизацию на портале при помощи электронной подписи.

Субсидии дают возможность предпринимателям возмещать до 12,5 миллиона рублей затрат на перевозку и реализацию продукции за рубежом. Это могут быть расходы на транспортировку, патентование, сертификацию, адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента.

