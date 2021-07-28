Наталья Сергунина сообщила о запуске нового туристического портала Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице запустили новый туристический сервис Discovermoscow.com, который объединяет медиаплатформу #Москвастобой и портал Discover.moscow. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

"Интеграция двух туристических сервисов в один сократит время поиска интересующей информации. На новом портале уже представлено более 350 достопримечательностей. Это музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками Москвы", – объяснила заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что портал доступен на трех языках: русском, английском и китайском. Он состоит из трех разделов. Например, в "Лучшем" можно найти места и события, которые москвичи ищут чаще всего, в их числе необычные маршруты для пеших и велопрогулок.

Раздел "Гид #Москвастобой" содержит видеоэкскурсии по городским паркам и подкасты с фактами о столице. А "Памятка туриста" поможет сориентироваться в общественном транспорте, расскажет, как оформить российскую визу и добраться до московских аэропортов.

Ранее туристический сервис Russpass подготовил три новых прогулочных маршрута по Москве.

Первый из них проходит по недавно благоустроенной Шелепихинской набережной, Краснопресненской и набережной Тараса Шевченко. Второй предусматривает посещение трех зон отдыха – Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького. И последний включает осмотр достопримечательностей, расположенных в окрестностях улицы Вильгельма Пика.

