Сервис Russpass подготовил новые летние маршруты по Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Цифровой туристический сервис Russpass подготовил три новых прогулочных маршрута по Москве. Информация об этом появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Маршрут "Набережными Москвы-реки" понравится желающим отдохнуть у воды и насладиться красивыми видами. Russpass предлагает прогуляться по недавно благоустроенной Шелепихинской набережной, Краснопресненской и набережной Тараса Шевченко.
Выбравшим данный маршрут удастся увидеть голландские пруды в парке "Красная Пресня", подняться на одну из смотровых площадок комплекса "Москва-Сити" и при желании совершить прогулку на речном теплоходе по Москве-реке.
Прогулка "В эпицентре городской жизни" предусматривает посещение трех зон отдыха – Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького. Отдыхающим также предложили заглянуть в Дарвиновский музей и рассмотреть памятник первому космонавту Юрию Гагарину.
В маршрут "Выходной на улице Вильгельма Пика" включает осмотр достопримечательностей, расположенных в окрестностях этой улицы. Он стартует у Ростокинского акведука. Это единственное во всей стране сооружение, сохранившее память о первом самотечном водопроводе. По назначению его использовали до 1902 года, а после он какое-то время был опорой для водопроводной магистрали и теплотрассы. В 2007 году завершилась реконструкция акведука – его превратили в пешеходный мост, а рядом с ним появился живописный парк.
Далее маршрут ведет к знаменитому монументу "Рабочий и колхозница", затем следует прогулка по ВДНХ, а в финале гуляющие попадут в парк "Сад будущего" рядом со станцией метро "Ботанический сад".
Russpass – цифровой сервис для туристов, с помощью которого можно быстро и легко спланировать путешествие по России. Он предоставляет возможность приобрести билеты на самолеты, поезда, экскурсии, в музеи и театры, забронировать номер в отеле или столик в ресторане, узнать об интересных местах и полезных услугах.
Ранее сообщалось, что турсервисом Russpass за год воспользовались 1,3 миллиона человек. Более 90% пользователей – граждане России, что говорит о возросшем интересе к внутреннему туризму.
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