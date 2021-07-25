Эксперт рассказала о самых интересных участках Зеленого кольца Москвы

Бульварное, Садовое, Третье транспортное – эти кольца хорошо известны каждому москвичу. В 2017 году группой энтузиастов было создано еще одно – Зеленое кольцо Москвы, по которому можно обойти город исключительно по парковым зонам, практически не выходя на асфальт. Длина маршрута – 160 километров, или 100 миль. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, как путешествовать по столице через парки и что интересного можно по пути увидеть.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метро "Ботанический сад" – МЦК Коптево (13 километров)

Первая часть пути проходит по территории Ботанического сада, там красиво, близко к цивилизации, есть киоски с водой и мороженым, но кое-где может быть многолюдно. Дальше путь лежит в сторону Тимирязевского парка.

Здесь красивая парковая зона, где есть Большой Садовый пруд с бесплатным пляжем. Оттуда двигаемся в сторону Головинских прудов, где из интересных достопримечательностей деревянный храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и памятник паровозу. Конечный пункт первого этапа – МЦК Коптево.

МЦК Коптево – метро "Щукинская" (12 километров)

Маршрут начинается от усадьбы Михалково на Головинских прудах. Сама усадьба сохранилась частично, вместе с тем здесь довольно живописные пруды. На одном из них есть песчаный пляж.

Дальше путь надо держать через небольшой Невский парк, где можно посмотреть на кроликов в клетках. Потом через березовый парк на Химкинском водохранилище (там видны катера и яхты спортивного клуба) к парку "Покровское-Стрешнево", где, если повезет, можно увидеть бобра или цаплю. Большая часть маршрута проходит именно в этом парке. После этого предстоит перейти железнодорожные пути, пройти мимо Канала имени Москвы и выйти к станции метро "Щукинская".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метро "Щукинская" – МЦК Кутузовская (22 километра)

Следующая часть маршрута проходит по берегу Строгинского залива, через Строгинский пляж – летом там можно искупаться. Дальше надо пройти по Рублевому лесу и по парковой зоне вдоль Москвы-реки.

Потом путь пролегает через гольф-клуб в сторону Филевского парка, где с набережной можно увидеть затонувший кораблик. Оттуда рукой подать до парка Победы и МЦК Кутузовская.

Метро "Парк Победы" – метро "Раменки" (13 километров)

Этот участок маршрута начинается в одном из интереснейших парков Москвы. В парке Победы расположен Мемориальный комплекс Победы: экспозиция военной техники, памятник солдатам, мемориальная мечеть и прочее. Дальше маршрут пролегает по долине реки Сетунь, где москвичей ожидают живописные виды.

После этого маршрут переходит в парк "Воробьевы горы" и территорию МГУ с видами на главное здание. Это одно из самых популярных мест в городе среди спортсменов, но, несмотря на это, большого скопления людей там почти не бывает. В конце этапа находится метро "Раменки". А особо уставшие могут свернуть пораньше – к метро "Ломоносовский проспект".



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метро "Раменки" – метро "Тропарево" (11 километров)

Точка отправления – парк имени 50-летия Октября: красивый, зеленый, но достаточно холмистый. Далее – более современный – парк Олимпийской деревни, который благоустроили в 2016 году. Оттуда – к Очаковским прудам с деревянными настилами и наконец к Тропаревскому заказнику.

Сначала окружающие виды будут в основном на многоэтажки. Но потом постепенно начнется настоящий лес с удобными тропинками. А выйти из парка можно прямо к метро "Тропарево".

Метро "Тропарево" – метро "Пражская" (14 километров)

Ландшафтный заказник "Теплый стан", где начинается этот участок маршрута, – место довольно безлюдное. Дорожки и тропы есть, но после дождя лучше не гулять – в некоторых местах их размывает. То же самое бывает в лесопарке "Узкое" – там интересно и красиво, но идти в дождливую погоду может быть трудновато. Зато по дороге встретится старинная церковь, усадьба и пруды.

Далее по маршруту – Битцевский парк, хотя его уместнее назвать лесом. Красиво и абсолютно безлюдно. Пожалуй, это самое дикое место на всем Зеленом кольце. На выходе из Битцевского парка начинаются пруды у реки Городни.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метро "Пражская" – метро "Царицыно" (15 километров)

Маршрут начинается как раз у прудов реки Городни и Покровского парка, а дальше нужно будет пройти вдоль железнодорожных путей.

Однако после этого участка дорога приведет в Бирюлевский дендропарк, который в свое время хорошо озеленили, и там можно встретить немало редких пород деревьев. В мае, например, здесь цветет сакура.

Дальше придется немного пройти мимо военной части, но потом нас ждет роскошный музей-заповедник "Царицыно" (загородная резиденция императрицы Екатерины II) с дворцами XVIII века, прудами, фигурными мостами и прочей красотой.

Метро "Царицыно" – метро "Рязанский проспект" (25 километров)

Эта часть маршрута самая длинная. Она начинается в парке "Борисовские пруды", дальше идет через Яблоневые сады, через Братеевский каскадный парк и приводит к парку имени 850-летия Москвы. Каждая зеленая территория по-своему живописна, по пути также встретится памятник студенческим приметам: башмаки, встав в которые нужно попасть в "пятерку" пятирублевой монетой, и памятник Гансу Христиану Андерсену.

До Кузьминского лесопарка придется пройти через промзону, сам лесопарк – место ухоженное и малолюдное. Там есть красивая березовая роща, пруды, конный двор с воротами, а летом – много шашлычников.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метро "Рязанский проспект" – метро "Черкизовская" (17 километров)

Лесопарк "Кусково", где начинается эта часть маршрута, – место красивое, но в дождь кому-то может быть некомфортно. Зато дальше – сплошная красота, ухоженные аллеи и дворцы.

К Измайловскому лесопарку придется немного пройти по городу в районе Перово. Терлецкая дубрава – симпатичное место с красочными деревьями и прудами. Сам Измайловский остров в рекламе не нуждается: там очень ухоженно, красиво и ярко, хоть и практически все здания – стилизованный новострой.

Метро "Черкизовская" – метро "Ботанический сад" (16 километров)

В начале пути зелени не так много, участок проходит вдоль шоссе. Но дальше будет Яузский лесопарк, где большая лесная зона с тропинками и местами асфальтовыми дорожками.

Вообще набережная Яузы – место очень живописное. Самое интересное здесь – технологичный парк "Сад будущего", где много зелени и есть даже зона для коворкинга. Еще из примечательного – Ростокинский акведук и памятник дворнику.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Что нужно знать перед походом

Весь маршрут достаточно простой для прохождения и вполне по силам даже людям без всякой физической подготовки. Деление на участки условное, можно стартовать где угодно: практически каждая точка Зеленого кольца находится в пешей доступности от метро, МЦК или автобусной остановки.



Маршрут не размечен, поэтому, чтобы не заблудиться, лучше скачать трек для мобильного приложения. В нем, помимо самого маршрута, отмечены также достопримечательности, любопытные скульптуры и туалеты.