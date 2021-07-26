Сергунина: 1,3 млн человек воспользовались турсервисом Russpass за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аудитория туристического сервиса Russpass, созданного по инициативе правительства Москвы, за первый год работы достигла 1,3 миллиона человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, сегодня с сервисом сотрудничают все регионы страны.

"Нам удалось собрать на одной площадке большое количество предложений для путешествий. С момента запуска турсервисом Russpass уже воспользовались 1,3 миллиона человек. Более 90% пользователей – граждане России, что говорит о возросшем интересе к внутреннему туризму", – сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что с момента запуска в июле 2020 года Russpass вырос из городского проекта в общенациональный и стал полноценным цифровым помощником для планирования путешествий по России.

Сергунина рассказала, что самая активная аудитория Russpass находится в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Татарстане. С помощью сервиса можно выбрать тур, маршрут или экскурсию, купить билеты на самолет или поезд, а также составить культурную программу.

Для того, чтобы пользователям было из чего выбрать, к сотрудничеству привлекаются партнеры из индустрии туризма и гостеприимства – сейчас их более 550. Причем 60% из них – представители малого и среднего бизнеса столицы и регионов.

В сервисе уже представили более 2,7 тысячи предложений по всем регионам страны. Речь идет о 570 готовых туристических пакетах, 90 экскурсионных программах и почти столько же бесплатных авторских маршрутах по 20 направлениям.

Сергунина рассказала, что Russpass органично вписался в цифровую экосистему Москвы. К примеру, пользователи могут авторизоваться через портал mos.ru. В проект интегрированы такие московские сервисы, как пополнение транспортной карты "Тройка", покупка билетов на поезда "Аэроэкспресс", в столичные музеи и туристические объекты.

По словам Сергуниной, направления развития Russpass основываются на запросах туристов и современных цифровых трендах. С начала года в сервисе появилось сразу несколько новых функций.

В частности, стало доступно бронирование групповых экскурсионных программ. Появилась опция составления комбинированных маршрутов.

Добавилась функция с интерактивной картой России, где отображены достопримечательности, музеи, театры и рестораны. С ней можно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны. Важным этапом Сергунина назвала запуск онлайн-журнала Russpass Mag. Это дополнительный инструмент привлечения пользователей, а еще возможность рассказать путешественникам о туризме в России.

В планах на ближайшее время – масштабное техническое и визуальное обновление сервиса. Он станет удобнее в использовании, а процесс планирования поездки еще проще. В новой версии появится умная система, которая будет сама собирать маршрут из понравившихся пользователю достопримечательностей.

Изменения готовятся к запуску в III квартале года. В планах представить и мобильное приложение, которое будет работать на трех языках: русском, английском и испанском.

Предусмотрен офлайн-доступ, который позволит посмотреть выбранные локации и путь до них можно будет без интернета. При покупке билета в музей он сохранится на смартфоне, и его можно будет предъявить на входе без подключения к сети.

Ранее сообщалось, что в сервисе Russpass появились туры по Воронежу. Пользователям доступно около 20 предложений для организации поездки по городу и его окрестностям.

Туристы смогут посетить корабль-музей "Гото Предестинация", усадьбу, в которой родился Иван Бунин, музей-заповедник "Дивногорье", а также другие достопримечательности столицы Черноземья.

