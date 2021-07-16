Второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory стартует 18 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице начался прием заявок на второй сезон туристического акселератора стартапов Moscow Travel Factory. Заявку можно отправить с 15 июля до 3 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Старт программы запланирован на 18 августа, а финал должен состояться 22 октября. Принять участие в акселераторе могут стартапы, команды и предприниматели, которые создают новые продукты, сервисы и принимают решения в таких направлениях, как гастрономический, молодежный и устойчивый туризм, развитие MICE-индустрии, информационные (медиа-) продукты в туризме и traveltech-решения для улучшения пользовательского опыта туриста в столице.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, для участников подготовили мастер-классы и консультации.

"У них будет возможность пообщаться со специалистами: пройдет серия встреч в формате speed dating, в том числе с инвесторами. Во время обучения финалисты смогут создать пилотные проекты вместе с партнерами акселератора и получить поддержку в их продвижении", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Обучающая программа состоит из шести модулей, затрагивающих все стадии запуска успешного проекта и стартапа в туризме.

Экспертами на мероприятии выступят специалисты технологических компаний и маркетологи. Программа также доступна представителям туристического бизнеса столицы. Это позволит участникам отработать навыки и расширить умения в вопросах совершенствования продуктов и городских сервисов.

Демодень станет финалом Moscow Travel Factory. Он запланирован на 22 октября. На нем участники смогут представить свои стартапы партнерам и пообщаться с экспертами из туристического бизнеса.

Ранее Сергунина рассказала, что столичный комитет по туризму провел цифровое роуд-шоу с участием 25 столичных компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда.

По ее словам, в рамках программы зарубежным партнерам презентовали возможности столицы и организовали свыше 100 коротких деловых встреч с коллегами из Юго-Восточной Азии.

В частности, был представлен цифровой туристический сервис Russpass, помогающий путешественникам планировать поездки по РФ. В настоящее время Russpass работает не только на русском, но также на английском и испанском языках. Также партнеры узнали о новинках туристического сезона и соблюдении в Москве мер безопасности, позволивших открыть музеи, театры и кафе с летними террасами.

