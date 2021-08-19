Москва поднялась в международном рейтинге городов Cost of Living

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва повысила свои позиции в августовской версии международного рейтинга городов по стоимости проживания Cost of Living, теперь столица занимает 151 место в мире и 63 место в Европе. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
"Москва заняла 151-е место в мировом и 63-е место в европейском августовском обновлении рейтинга Cost of Living портала Expatistan, улучшив свои позиции на два пункта в мире и три пункта в Европе с начала года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в рейтинг вошли 204 города со всего мира, в том числе 68 европейских городов. Рейтинг рассчитывается на основе опроса горожан, которые сообщают стоимость питания, проживания, транспорта, здравоохранения, одежды, обустройства дома и развлечений.
Тремя самыми дорогими для проживания городами мира стали Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих (Швейцария). Третьим наиболее дорогим городом Европы, помимо Женевы и Цюриха, стал Лондон. Последние места мирового рейтинга заняли Пуна и Хайдарабад (Индия), а также Арекипа (Перу), европейского – Бухарест, Киев и Санкт-Петербург.
Стоимость проживания в Москве оказалась сравнимой с Будапештом и Монтерреем (Мексика), также близкие позиции в Европе занимают Варшава и Белград.
"Москва – современный мегаполис с привлекательным инвестиционным климатом, развитой конкурентной средой и соответствующей мировому уровню инфраструктурой, комфортный для работы и проживания. Это подтверждается как данными официальной статистики, так и регулярными исследованиями и рейтингами, в том числе международными", – заявил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Он добавил, что зачастую Москва значительно опережает Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Берлин и другие крупнейшие мегаполисы по результатам различных исследований, в частности в недавно опубликованном рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations.
Ранее Москва заняла 14-е место в международном рейтинге Tech Cities of the Future, опередив Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. Всего в рейтинге оценивалось 76 европейских городов, которые смогли создать наиболее благоприятные условия для развития стартапов, а также инвестиций в инновации. В тройку лидеров вошли Лондон, Париж и Дублин.
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