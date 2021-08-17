Эксперты включили Москву в топ-15 инновационных городов Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва заняла 14-е место в международном рейтинге Tech Cities of the Future, опередив Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего в рейтинге оценивалось 76 европейских городов, которые смогли создать наиболее благоприятные условия для развития стартапов, а также инвестиций в инновации. В тройку лидеров вошли Лондон, Париж и Дублин.
"Даже в эпидемиологически сложный год Москве удалось улучшить показатели относительно других городов Европы. <...> Только с начала года принято 10 решений о предоставлении более чем 10 гектаров земли в аренду без торгов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит семь миллиардов рублей. Успешная реализация всех масштабных инвестиционных проектов даст городу свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест. <...> В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, Tech Cities of the Future оценивает города по пяти ключевым показателям, в числе которых экономический потенциал, экосистема стартапов, привлекательность инноваций, экономические затраты и инвестиции. Так, в разделе "Экосистема стартапов" столица России вошла десятку, заняв шестое место рейтинга, добавила заммэра Наталья Сергунина.
Также шестое место Москве досталось по показателю привлечения инвестиций. Например, по состоянию на 1 января текущего года объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Германии составил 7,4 миллиарда долларов, из Франции – 4,6 миллиарда долларов, из Финляндии – 4,1 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что выпускники столичной программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow смогли привлечь инвестиции на сумму 580 миллионов рублей. В программе участвовали 100 компаний, работающие над перспективными технологиями в различных сферах. Большинство из них в итоге смогли увеличить свою выручку, а 15 – привлечь инвестиции.
Так, больше всего средств смогли привлечь разработчики платежной системы нового поколения, позволяющей работать с безналичными, электронными и цифровыми валютами. Полученные деньги они планируют потратить на развитие соответствующей инфраструктуры и выход на новые рынки.
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