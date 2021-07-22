Москва стала лидером среди регионов РФ по применению офсетных контрактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
Москва стала лидером по применению офсетных контрактов в России. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
По данным юридической компании You & Partners, с 2017 года было заключено пять контрактов с объемом инвестиций почти 13 миллиардов рублей, что составляет более 80% от общего объема заключенных в РФ офсетных контрактов.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столица лидирует в этом направлении благодаря активной работе по привлечению инвесторов к офсетным контрактам.
"У нас заключено пять офсетных контрактов в важных для города сферах – фармацевтике, производстве медицинских изделий и продуктов питания. Совокупный объем частных вложений в проекты составит 12,9 миллиарда рублей, а взамен мы закупим продукцию этих предприятий на 72,7 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в свою очередь, отметил, что при заключении офсетного контракта с Москвой инвестор получает платежеспособного покупателя в лице города, долгосрочную гарантию сбыта продукции и последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.
"В 2017 году мы заключили первый офсет с фармацевтической компанией "Биокад", а в этом году инвестор уже начал поставку лекарств городу. По подписанному соглашению в течение семи лет Москва будет закупать продукцию завода в общей сложности на 14 миллиардов рублей", – отметил Прохоров.
Офсетный контракт позволяет привлечь частные средства для создания важного импортозамещающего производства. Заключая их, город обеспечивает экономию при закупках в социально значимых сферах, также происходит увеличение налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест для москвичей.
Ранее сообщалось, что правительство столицы заключило офсетный контракт с Московским эндокринным заводом. Это позволяет снизить цены и сделать продукцию при гарантированном качестве более дешевой.
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