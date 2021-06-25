Ученый Мажуга: мобилизация производств поможет России добиться лекарственной безопасности

Фото: Михаил Жбанков
Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д. И. Менделеева и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи 25 июня подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Ректор РХТУ Александр Мажуга рассказал о значении этого документа.
"Договор, который мы заключили сегодня, станет важным этапом в работе по обеспечению лекарственной безопасности России, сокращению ее зависимости от иностранных фармсубстанций. Для этого мы должны использовать все производственные мощности, включая лаборатории, которыми располагают российские вузы", – объяснил Мажуга.
Кроме ректора РХТУ, в подписании договора о стратегическом сотрудничестве в области образовательной, научно-технической и инновационной деятельности принял участие директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы отразили удар коронавируса. Разработка вакцины – настоящая победа. Однако, чтобы быть готовым к новым вызовам, необходимо наращивать научный потенциал, нужны молодые, энергичные профессионалы. Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты", – поделился Гинцбург.
Мажуга добавил, что фармацевтика стала одним из приоритетных направлений работы государства. В подтверждение своих слов он привел обсуждение этой темы на Международном экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. Кроме того, ректор РХТУ напомнил, что к 2024 году в России планируется обеспечить 65% производства по полному циклу стратегически важных лекарственных препаратов, а к 2030 году – достигнуть уровня 80%.
Переход на полный цикл производства лекарств является одной из важнейших задач стратегии развития российской фармпромышленности "Фарма-2030". Документ будет учитывать перспективы развития экспорта российских препаратов, взаимодействие промышленности и науки, а также комплекс мер по удовлетворению лекарственных потребностей пациентов.
Ранее Мишустин подписал постановление об изменении порядка ввоза лекарств в РФ.
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