В Минпромторге назвали сроки поставки в Россию препарата против лейкоза у детей

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Первая партия препарата для лечения лейкоза у детей "Онкаспар" прибудет в Россию до конца июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"В рамках исполнения поручения председателя правительства поставка первой партии "Онкаспара" в объеме 1,3 тысячи упаковок планируется уже до конца июня. Оставшаяся часть будет закуплена до конца августа", – приводят в пресс-службе слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Ранее сообщалось, что правительство выделило на покупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России "Онкаспара" более 521 миллиона рублей.

Уточняется, что данный препарат не имеет аналогов в России. Всего планируется закупить 1 970 упаковок.

24 мая Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 10 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжелыми заболеваниями.

Средствa поступят на счет фонда "Круг добра", учрежденного по указу президента. Всего в годовом бюджете предусмотрено 60 миллиaрдов рублей на помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

