Мишустин подписал постановление об изменении порядка ввоза лекарств

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Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявление на ввоз лекарств в РФ через портал госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

Уточняется, что данный порядок не будет распространяться на психотропные и наркотические вещества. Изменения разработаны в связи с цифровизацией работы федеральных органов, а также для адаптации правил ввоза с нормативами ЕАЭС.

В пресс-службе отметили, что в зону ЕАЭС допускается ввоз препаратов, внесенных в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств союза или в аналогичный реестр одной из стран-участниц.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении более 10 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжелыми заболеваниями.

Средствa поступят на счет фонда "Круг добра", учрежденного по указу президента. Всего в годовом бюджете предусмотрено 60 миллиaрдов рублей на помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.