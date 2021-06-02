Мишустин подписал постановление об изменении порядка ввоза лекарств

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Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявление на ввоз лекарств в РФ через портал госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
"С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.
Уточняется, что данный порядок не будет распространяться на психотропные и наркотические вещества. Изменения разработаны в связи с цифровизацией работы федеральных органов, а также для адаптации правил ввоза с нормативами ЕАЭС.
В пресс-службе отметили, что в зону ЕАЭС допускается ввоз препаратов, внесенных в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств союза или в аналогичный реестр одной из стран-участниц.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении более 10 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжелыми заболеваниями.
Средствa поступят на счет фонда "Круг добра", учрежденного по указу президента. Всего в годовом бюджете предусмотрено 60 миллиaрдов рублей на помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
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