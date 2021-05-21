Ректор РХТУ Мажуга призвал вдвое снизить импорт продукции малотоннажной химии

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Для снижения зависимости России от импорта и роста ВВП необходимо уделить особое внимание развитию малотоннажной химии, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга.
"Необходимость развивать малотоннажную химию стала особенно очевидна в ситуации пандемии, когда из-за карантина российские производители не смогли получить необходимые вещества из других стран. Чтобы это не повторилось, нам необходимо стать лидерами в этом направлении", – сказал он.
По словам ректора РХТУ, в развитых странах сейчас химическая промышленность считается драйвером развития экономики, а на малотоннажную химию приходится порядка 40% от общего объема производства, в то время как в России этот уровень не превышает и 15%.
Мажуга напомнил, что развитие малотоннажной химии предполагает практически безотходное производство. Кроме того, данное направление является наиболее перспективным с точки зрения вклада в рост российского ВВП.
"Отсутствие продукции малотоннажной химии на отечественном рынке на сегодняшний день во многом сдерживает развитие средне- и крупнотоннажных производств", – подчеркнул ученый.
Современная малотоннажная химия предполагает создание строительных добавок, красителей, катализаторов и химических реактивов, которые используются во многих отраслях – от машиностроения до фармацевтики и электроники.
Ранее ректор РХТУ заявил, что отношения бизнеса и науки в настоящее время оставляют желать лучшего, а также назвал три критерия, которые позволят сблизить эти направления.
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