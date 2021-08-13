Москва заняла 6-е место в мире по темпам роста цен на элитное жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская столица по итогам второго квартала 2021 года заняла 6-е место в мире по темпам роста цен на элитное жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.

В сообщении компании говорится, что в 46 проанализированных городах цены в среднем выросли на 8,2%, что является рекордным значением с 2008 года. На первом месте оказался канадский Торонто (+27%), также в тройку лидеров вошли китайские Шанхай (+21,4%) и Гуанчжоу (+19,8%). Москва заняла 6 место, опустившись за год с четвертого (+17,6% за год, +6,5% за квартал) места.

Отмечается, что Санкт-Петербург поднялся с 36-го места на 12-ю строчку (цены за год выросли на 13,1%).

По словам специалистов, сейчас рынок недвижимости переживает самый необычный период восстановления после пандемии коронавируса. Это объясняется смягчением ограничений на перелеты, всплеском интереса и сделок среди местных покупателей и инвесторов, а также ростом активности в преддверии сокращения каникул по гербовым сборам.

"Мы ожидаем, что Лондон, Нью-Йорк, Париж и Дубай в третьем квартале поднимутся в рейтинге по мере ослабления ограничений на перемещения, а также роста спроса со стороны международных покупателей", – заявила региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева.

Сообщается, согласно данным компании, что в столице часть объектов показывает сверхвысокий рост, интерес к дорогим лотам сохраняется, в том числе среди инвесторов. В будущем аналитики ожидают, что Москва будет сохранять высокие позиции в рейтинге до конца года.

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