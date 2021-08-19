Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает JB Press.
Как заявили в японском издании, экономика РФ с уверенностью проходит тяжелый период, вызванный коронавирусными ограничениями.
"Однако в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами раны были не столь глубокими", – отметил автор Тэцуя Умэцу.
По его словам, решение властей не прекращать промышленное производство во многих регионах помогло легче пережить падение экономических показателей.
Также эксперт обратил внимание на успехи, которых сфера услуг добилась минувшей весной. Он приводит слова владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с периодом до коронавирусных ограничений. Однако, как он полагает, в российской экономике есть направления, над которыми еще необходимо поработать правительству и ЦБ.
Во втором квартале текущего года российский ВВП вырос на 10,3% год к году. Уточняется, что ранее рост экономики был зафиксирован год назад – в допандемийном первом квартале 2020 года.
По сравнению с прошлым годом индекс физического объема внутреннего валового продукта России во втором квартале 2021 года составил 110,3%. ВВП вырос на 1,7% относительно второго квартала 2019 года.
В Росстате сообщили, что 10 сентября будет опубликована первая оценка ВВП за второй квартал. При расчете будут учитывать дополнительную информацию от министерств, ведомств, Банка России и других источников.
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