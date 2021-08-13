Экономика России выросла впервые с начала пандемии

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Во втором квартале текущего года российский ВВП вырос на 10,3% год к году. Об этом говорится в оценке Росстата.
Уточняется, что ранее рост экономики был зафиксирован год назад – в допандемическом первом квартале 2020 года.
По сравнению с прошлым годом индекс физического объема внутреннего валового продукта России во втором квартале 2021 года составил 110,3%. ВВП вырос на 1,7% относительно второго квартала 2019 года.
В ведомстве сообщили, что 10 сентября будет опубликована , первая оценка ВВП за второй квартал. При расчете будут учитывать дополнительную информацию от министерств, ведомств, Банка России и других источников.
"В первой оценке будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, а также отраслевая структура ВВП", – пояснили в Росстате.
В ведомстве также назвали отрасли, в которых был замечен рост производства. Это пассажирооборот, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, розничный товарооборот, оптовый товарооборот, обрабатывающие производства, строительство, грузооборот, добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией, газом и паром.
Ранее сообщалось, что темпы роста цен в России по итогам августа составят 6,4% в годовом выражении.
Эксперты считают, что сезонное снижение стоимости овощей и фруктов может замедлить инфляцию в августе, однако большую роль сыграют растущие цены на бензин и непродовольственные товары, а также ограничения, действующие в сфере международного туризма.
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