Стоимость доставки овощей по России планируют снизить – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Минпромторг и Минтранс намерены провести совместное совещание, чтобы обсудить меры по снижению цен на транспортные услуги по перевозке овощей и стабилизации цен на них, включая так называемый "борщевой набор". Об этом со ссылкой на замглавы министерства промышленности и торговли Виктора Евтухова сообщает газета "Известия".
"Минпромторг предпринимает все меры, чтобы не допустить возможного роста транспортных расходов. Мы работаем с коллегами из ФАС для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков", – сказал чиновник.
По словам Евтухова, причины повышения стоимости транспортных услуг могут быть разные, например, нехватка водителей. Он отметил, что количество таких работников сократилось из-за пандемии коронавируса. Также замглавы Минпромторга считает, что к подорожанию мог привести рост стоимости топлива.
Также уточняется, что 3 августа в ведомстве состоялось совещание с представителями торговых сетей и производителями сельскохозяйственной продукции. По данным источника газеты, за последние два месяца цены на перевозки с юга в центр России выросли примерно на треть, а год к году – в два раза. Ретейлеры предупредили, что такая ситуация затруднит им задачу отразить на полках более дешевую стоимость овощей нового урожая.
Ранее ретейлеры рассказали о сдерживании цен на овощи из "борщевого набора" в период с апреля по июнь.
По данным Росстата, в эти месяцы минимальный продовольственный набор на месяц в среднем по стране стоил 4 979 рублей, в Москве – 5 977 рублей, в Санкт-Петербурге – 5 527 рублей.
Стоимость аналогичной продуктовой корзины в магазинах "Пятерочка" Центральной части России, на Урале и в Сибири в этот период составляла 4 977 рублей, 5 505 рублей – в столичных объектах, 5 394 рубля – в петербургских. Таким образом, в Москве цена минимального проднабора в магазинах сети была ниже на 8%, чем средняя стоимость в городе, в Петербурге – на 2% ниже.
Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор"
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