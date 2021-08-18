Москва поднялась в рейтинге инновационных городов Европы

То, как меняется Москва, оценили в международном аналитическом агентстве. Столица поднялась на четыре позиции в рейтинге инновационных городов Европы.

Теперь наш город занимает 14-е место из 76, опередив Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. В топ-3 вошли Лондон, Париж и Дублин.

Международный рейтинг аналитического агентства оценивает города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

Приятно осознавать, что даже в эпидемиологически сложный год, как отмечает заммэра Москвы, удалось улучшить показатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.