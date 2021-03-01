Участок между Каширским шоссе и Елецкой улицей реконструируют

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Новые проезды построят между Каширским шоссе и Елецкой улицей, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о строительстве приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы во главе с Сергеем Собяниным. Проект предусматривает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство двух новых проектируемых проездов: № 963 и 538. Протяженность новых дорог составит около 1,6 километра.

Для удобства пешеходов построят 13 наземных переходов и 7 остановок, а на пересечении улицы Елецкой и Проектируемого проезда № 963 установят светофор.

Также там планируется организовать маршрут наземного пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.

Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.