Участок между Каширским шоссе и Елецкой улицей реконструируют

Фото: Москва 24 / Александр Авилов
Новые проезды построят между Каширским шоссе и Елецкой улицей, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Решение о строительстве приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы во главе с Сергеем Собяниным. Проект предусматривает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство двух новых проектируемых проездов: № 963 и 538. Протяженность новых дорог составит около 1,6 километра.
Для удобства пешеходов построят 13 наземных переходов и 7 остановок, а на пересечении улицы Елецкой и Проектируемого проезда № 963 установят светофор.
Также там планируется организовать маршрут наземного пассажирского транспорта.
Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.
Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.
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