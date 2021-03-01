Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Ленинградском шоссе появятся новые съезды, а некоторые участки магистрали реконструируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, общая протяженность участка, который будет построен и реконструирован, составит 3,37 километра.

Проект также предусматривает движение по магистрали общественного транспорта. Помимо этого, на шоссе появятся новые светофоры.

После завершения всех работ с Ленинградского шоссе можно будет выехать на Международное и Вашутинское шоссе, а с Международного – на Ленинградское шоссе и к торговому центру.

Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.