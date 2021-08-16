Собянин: Большой Каменный мост полностью открылся после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Большой Каменный мост открылся после капитального ремонта, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Остров Балчуг ждут большие перемены. Завершаем комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера. Готовимся открыть дом культуры "ГЭС-2" в отреставрированном здании исторической электростанции. Увидеть всю эту красоту можно с Большого Каменного моста. Сегодня он полностью открылся после капитального ремонта", – написал мэр.

По словам Собянина, работы шли 14 месяцев, при этом движение транспорта и пешеходов не перекрывалось. Мэр отметил, что специалисты старались закончить работы намного раньше срока, так как БКМ является "ключевой транспортной артерией в центре".

"Это был первый капремонт с момента постройки БКМ в 1938 году. Тогда в столице строили сразу несколько новых мостов в связи с открытием канала Москва-Волга. Надо было поднять пролеты мостов для прохода судов", – уточнил Собянин.

Капитальный ремонт Большого Каменного моста – это часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы, добавил глава города. За последние годы обновили несколько сотен мостов, тоннелей, пешеходных переходов, и эта работа продолжается.

Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Сергей Собянин в ходе осмотра работ на Большом Каменном мосту заявил, что ремонт планируется завершить до конца 2021 года. Мэр отметил, что мост надо разобрать полностью и собрать уже из новых деталей и конструкций, провести замену металлоконструкций и железобетонных перекрытий.