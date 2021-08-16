Андрей Бочкарев: еще одна школа-гигант появится в ТиНАО в 2022 году

11:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Еще одна школа-гигант появится в ТиНАО в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.
"В следующем году вблизи деревни Рассказовка на территории поселения Внуковское ожидается ввод еще одной школы-гиганта на 2 тыс. 100 мест. Здание построит инвестор в составе жилого комплекса "Переделкино Ближнее", – заявил Бочкарев.
По словам заместителя мэра, в распоряжении учащихся будут просторные, хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские. Бочкарев напомнил, что по поручению Сергея Собянина в ТиНАО реализуется масштабная программа по развитию социальной инфраструктуры. С 2012 года в округе возвели более 90 социальных объектов.
"До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию несколько десятков школ и детских садов. Всего же до конца 2024 года инвесторы в ТиНАО планируют построить более 100 детских садов и школ", – добавил Бочкарев.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что школы, детские сады, и другие социальные объекты, строящиеся в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. Их возводят по индивидуальным проектам, обеспечивающим эффективное использование площадей и комфортное обучение. Жидкин добавил, что на базе новых школ в ТиНАО открыли уже тысячи кружков и секций.
Возведение социально важных объектов в округе оценил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, подчеркнув, что их строительство находится на контроле специальной рабочей группы.
"Совместно с жителями мы регулярно проводим общественные инспекции строящихся объектов, проводим встречи и круглые столы с застройщиками. Благодаря этой работе нам уже удалось ускорить ввод порядка 20 объектов и решить проблемы, сдерживавшие запуск их строительства", – приводит слова Саблина пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Ранее депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой оценил ход реконструкции школы № 1363 в Выхино-Жулебине. В образовательной организации обновят фасад и помещения учебного корпуса, отремонтируют спортивный и актовый залы, заменят внутренние коммуникации здания. Завершить ремонт обещают в кратчайшие сроки.
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