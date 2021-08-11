17:58
Фото: Александр Чикин
Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой оценил ход реконструкции школы № 1363 в Выхино-Жулебине. Завершить ремонт обещают в кратчайшие сроки.
"Здесь реализуют очень красивый и перспективный проект. Обновленная школа станет не только многофункциональной, но и удобной, родной для учеников", – рассказал Толстой.
Школа № 1363 считается одной из лучших на юго-востоке Москвы, пользуясь большим спросом у жителей столицы. Именно поэтому здание учебного заведения решили благоустроить.
Директора школы Елены Лавриненко заявила, что ремонт должны завершить в кратчайшие сроки.
В ходе реконструкции обновят фасад и помещения учебного корпуса, отремонтируют спортивный и актовый залы, заменят внутренние коммуникации здания. В школьном холле разместят огромный аквариум с растениями.
Отдельное внимание уделяется модернизации учебных классов: в них установят современное оборудование, необходимое для качественного образовательного процесса. После ремонта в школе планируют внедрить современные стандарты образования. Учеников будут углубленно обучать различным научным направлениям, исходя из их предпочтений и особенностей.
Ранее Петр Толстой проинспектировал ход реконструкции катка, расположенного на улице Совхозной в столичном районе Люблино. Завершить основную часть работ по благоустройству объекта планируют к концу августа.
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