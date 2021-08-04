Толстой проинспектировал ремонтируемый каток в Люблине

Фото: Москва 24/Александр Чикин

Депутат Государственной думы РФ от Люблинского округа Петр Толстой проинспектировал ход реконструкции катка, который находится на улице Совхозной в столичном районе Люблино.

"Главное, чтобы после открытия площадку посещали люди разных возрастов – с одной стороны, мужчины, которым хочется погонять после работы, а с другой – чтобы дети могли заниматься, чтобы все это было разделено", – сказал парламентарий.

Уточняется, что работы начались в мае этого года, а закончить основную их часть планируется уже в конце августа. Проектом реконструкции, на которую выделено 62 миллиона рублей, предусмотрена установка жесткого ограждения с сеткой, отсутствие которого раньше не позволяло играть там в хоккей, а также увеличение площади раздевалок.

После открытия в дневное время каток будет предназначен для детей, а в вечернее – для взрослых.

Ранее Петр Толстой сообщил, что в декабре текущего года новый каток планируется открыть в Капотне. Помимо самой ледовой площадки, там появятся раздевалки, а также парковка.

В летнее время на территории катка можно будет играть в футбол и волейбол, будут устанавливать столы для игры в настольный теннис.

