Толстой проинспектировал ремонтируемый каток в Люблине

Фото: Москва 24/Александр Чикин
Депутат Государственной думы РФ от Люблинского округа Петр Толстой проинспектировал ход реконструкции катка, который находится на улице Совхозной в столичном районе Люблино.
"Главное, чтобы после открытия площадку посещали люди разных возрастов – с одной стороны, мужчины, которым хочется погонять после работы, а с другой – чтобы дети могли заниматься, чтобы все это было разделено", – сказал парламентарий.
Уточняется, что работы начались в мае этого года, а закончить основную их часть планируется уже в конце августа. Проектом реконструкции, на которую выделено 62 миллиона рублей, предусмотрена установка жесткого ограждения с сеткой, отсутствие которого раньше не позволяло играть там в хоккей, а также увеличение площади раздевалок.
После открытия в дневное время каток будет предназначен для детей, а в вечернее – для взрослых.
Ранее Петр Толстой сообщил, что в декабре текущего года новый каток планируется открыть в Капотне. Помимо самой ледовой площадки, там появятся раздевалки, а также парковка.
В летнее время на территории катка можно будет играть в футбол и волейбол, будут устанавливать столы для игры в настольный теннис.
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