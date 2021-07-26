Толстой поможет решить вопрос с новыми голубятнями на набережной в Капотне

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Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой пообещал оказать содействие в открытии новых голубятен на набережной Москвы-реки в Капотне. Их установили в общественной зоне после комплексного благоустройства по программе "Развитие городской среды", но так и не ввели в эксплуатацию.

Горожане попросили парламентария решить проблему.

"Думаю, в течение ближайшей недели разберемся с передачей объектов на баланс компании, подготовим документацию. Сделаем все, чтобы голубятни удалось открыть уже в ближайшее время", – отметил депутат.

Старые голубятни находились на набережной на протяжении нескольких десятков лет, за ними следили сами москвичи. Доступ к новым оказался заблокирован из-за задержки с вводом в эксплуатацию. Она связана с тем, что голубятни не передали на баланс обслуживающей компании "Жилищник района Капотня".

Толстой заявил, что направит запрос в ГКУ города Москвы "УКРиС", а также обратится в управу района Капотня. Парламентарий подчеркнул, что будет держать на контроле решение вопроса. Также он планирует вновь осмотреть голубятни после открытия.

Ранее Толстой проинспектировал работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Работы на участке, которые стартовали несколько недель назад, также осмотрели районные активисты.

На данный момент уже ведется демонтаж труб. По графику работы планируется завершить до ноября, однако строители могут успеть до Дня города.