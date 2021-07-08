Петр Толстой проверил качество демонтажа систем наружного теплоснабжения в Кузьминках

Фото: Александр Чикин
Депутат Госдумы Петр Толстой проинспектировал работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках.
Работы на участке, которые стартовали несколько недель назад, также осмотрели районные активисты.
"Для жителей Кузьминок это, конечно, вечная проблема, ее не удавалось разрешить долго. Еще в 2016 году просили трубы убрать, чтобы не скакать через них. Фактически решаем очень старый вопрос", – заявил парламентарий.
На данный момент уже ведется демонтаж труб. По графику работы планируется завершить до ноября, однако строители могут успеть до Дня города.
Внешние трубы, также известные как байпасы, находятся в 117-м квартале района Кузьминки. Они остались здесь с 1997 года, потому что частная компания, владевшая коммуникациями, обанкротилась.
Петр Толстой заявил, что лично будет держать на контроле вопрос с демонтажем старых конструкций. При этом он отметил, что из-за сноса коммуникаций не должно пострадать благоустройство дворов.
Ранее в июле жители столичного района Выхино-Жулебино обратились к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому с просьбой установить новую систему освещения на улице Сормовской. Они пожаловались на то, что боятся ходить по району в ночное время.
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