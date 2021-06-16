В Кузьминках приступают к демонтажу систем наружного теплоснабжения

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В столичном районе Кузьминки началась подготовка к демонтажу систем наружного теплоснабжения. Работы начались после вмешательства в данную ситуацию депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого.

По его словам, с просьбой убрать коммуникации из дворов обращалась инициативная группа района. По их просьбам в ближайшее время специалисты демонтируют трубы, после чего перенесут их под землю, отметил Толстой.

"Нельзя отмахиваться от проблем, которые беспокоят людей. Ситуация ясна, будем принимать меры", – заявлял депутат.

Ранее инициативная группа обратилась к Толстому с просьбой решить проблему заторов и стихийных парковок на улице Краснодарской возле оптово-розничного торгового центра (ОРТЦ) "Москва".

Вице-спикер Госдумы пообещал, что вопрос стихийной парковки, ежедневно возникающей возле торгового комплекса, будет в ближайшее время решен. Он встретился с руководителями ОРТЦ. Стороны решили сохранить вход с улицы Краснодарской, а выходы организовать на другие улицы.