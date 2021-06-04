Петр Толстой: пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ "Москва" постепенно исчезают

Фото: Александр Чикин
Проблема заторов и стихийных парковок на улице Краснодарской возле оптово-розничного торгового центра (ОРТЦ) "Москва" постепенно решается, сообщили жители Люблина. Ранее инициативная группа обратилась к депутату Государственной думы Петру Толстому с просьбой решить этот вопрос.
"Первый шаг сделан, выходы на Краснодарскую улицу закрыты – там теперь только вход. Но на других прилегающих улицах время от времени возникают сложности, например "Газели" разгружают товар в неположенном месте, заклеивая номера. То же самое иногда пытаются делать таксисты", – рассказала жительница Люблина Ольга Елфимова.
По ее мнению, сотрудникам ГИБДД следует взять под более плотный контроль улицы рядом с ОРТЦ "Москва", чтобы исключить подобные нарушения.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой пообещал, что вопрос стихийной парковки, ежедневно возникающей возле торгового комплекса, будет в ближайшее время решен. Он встретился с руководителями ОРТЦ. Стороны решили сохранить вход с улицы Краснодарской, а выходы организовать на другие улицы.
По словам местных жителей, из-за стихийной парковки таксистов и маршрутных такси движение по Краснодарской улице ранее было затруднено практически круглосуточно. Автомобили занимали по 2–3 полосы, парализуя движение по улице в районе оптово-розничного торгового центра "Москва".
Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, какую ошибку чаще всего допускают автолюбители при оплате парковки. Специалисты рекомендуют сверять номер зоны в приложении "Парковки Москвы", чтобы не получить штраф. Также там можно в течение дня исправить ошибку.
В начале апреля на некоторых улицах столицы изменились тарифы на парковку. С 5 апреля появилась новая категория мест – "Только для резидентов". При этом появились и новые места платной парковки.
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