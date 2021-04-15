В Москве на месте парковок предложили построить летние кафе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Федерация рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром Probok.net попросила мэрию Москвы выделить часть столичных парковок для обустройства на их месте временных летних кафе и других территорий для отдыха. Об этом сообщает Autonews.ru.
"Просим рассмотреть возможность использования части парковок на улицах центра города для расширения зоны обслуживания москвичей и установки парклетов. Эти конструкции являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу", – поясняется в обращении.
Там отметили, что подобные меры уже практикуются в некоторых городах Европы и США.
Авторы документа также уточнили, что временная переориентация парковочного пространства в летний период – новая мировая тенденция. Дополнительные пешеходные зоны положительно влияют на городскую среду и являются очень актуальными во времена пандемии, отметили в федерации.
Кроме того, по их словам, такие места привлекают людей и способствуют работе ресторанов, кафе и других публичных заведений.
Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, интерес горожан к кафе не снижается даже сейчас, однако временные летние веранды на парковочных местах в теплое время года могут привлечь еще больше посетителей и обеспечить им комфортный отдых.
"Летние площадки могут стать частью городской среды – это удобно. Парклет дает возможность рестораторам установить временную летнюю конструкцию, где с удобством размещаются 4–5 человек. Это предложение актуально там, где на улицах узкие тротуары и нет возможности поставить полноценные столики или установить веранды", – рассказал Бухаров.
Он также заметил, что необходимость припарковаться на платной парковке и пройти небольшое расстояние до ресторана сейчас не вызывает ни у кого непонимания. Кроме того, к месту можно будет подъехать на такси или общественном транспорте.
"Пока это эксперимент, который мы предлагаем провести в течение летнего сезона", – уточнил Бухаров.
Руководитель проекта Probok.net Александр Шумский, в свою очередь, заявил, что улицы не могут принадлежать только автомобилям и городское пространство можно использовать по-разному.
"В центре, конечно, речь идет о выделении под проект платных парковочных мест. Попробовать можно на Пятницкой улице и на Маросейке. Мы предлагаем установить типовые конструкции, которые удобны и безопасны для горожан, протестировать их и оценить результат", – заключил Шумский.
Ранее в Москве предложили выдавать парковочные места при сносе гаражей. Общественники рассматривают возможность предложить горожанам своеобразную "гаражную реновацию".
Владельцы сносимых или уже снесенных гаражей в таком случае могли бы рассчитывать не только на компенсацию в виде денежных средств, но и на место в специально построенных многоуровневых паркингах.
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