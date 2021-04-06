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Москва 24

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Общество

05:13

Власти Москвы ответили на претензии верующих к платным парковкам

общество религия транспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Начальник управления развития парковочного пространства столичного Дептранса Мария Майорова заявила, что власти готовы учесть обращения религиозных организаций.

По ее словам, с храмами и религиозными объектами ведется особенная работа, как с больницами и поликлиниками. Обычно там выделяется 3-4 бесплатных парковочных места.

Майорова уточнила, что власти отнеслись очень внимательно к каждому объекту и посмотрели на организацию парковочных мест возле них.

Она подчеркнула, что в данный момент положение нормальное, но если будут дополнительные обращения, то Дептранс учтет их, передает РИА Новости.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее в Telegram-канале заявил, что платные парковки в центре Москвы по воскресеньям ухудшат положение прихожан.

В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предлагал пересмотреть порядок работы парковок рядом с мечетями.

С 5 апреля в Москве изменились тарифы на платную парковку, это касается 193 участков улиц: на некоторых улицах тарифы снизились, на других начал действовать дифференцированный тариф.

"Это наш город": на некоторых улицах столицы поменялись тарифы на парковку

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