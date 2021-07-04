Жители Выхино-Жулебино попросили Петра Толстого помочь с установкой уличных фонарей

Фото: Александр Чикин

Жители столичного района Выхино-Жулебино обратились к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому с просьбой установить новую систему освещения на улице Сормовской.

По словам москвичей, ночью ходить по улице практически невозможно из-за недостаточного освещения. Более того, недалеко находится вход на Кузьминское кладбище, который также не освещается.

В ближайшее время волонтеры команды Толстого проведут опрос. Жители домов выскажут свои предложения о наилучшем месте размещения фонарей. Затем их передадут в районную управу.

Ранее в Кузьминках после вмешательства депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого отреставрировали памятник Воину-Победителю. Скульптура расположена на пьедестале в форме пятиконечной звезды – символа Красной армии.

Мемориал отреставрировали в кратчайшие сроки. Рабочие устранили мелкие трещины на памятнике, заделали швы и поменяли верхние плиты звезды. Кроме того, скульптуру воина покрыли консервационным составом – теперь она пробудет в хорошем состоянии долгие годы.