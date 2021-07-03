Школа проектных технологий презентовала первые проекты для Москвы

Фото: Штаб общественной поддержки ЕР

В Москве в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" презентовали первые инициативы Школы проектных технологий. Все они соответствуют основным направлениям развития города и направлены на улучшение качества жизни жителей столицы.

"Это не просто очередной тренинг, а реальная возможность воплотить в жизнь самые смелые инициативы. Уже по первым 12 проектам понятно, что идеи довольно креативные, если даже 3–4 из них удастся воплотить в жизнь, это уже заметят все москвичи", – отметил глава Московского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой.

По его словам, возможности и ресурсы для развития проектов у Школы проектных технологий есть. Но для начала необходимо качественно проработать каждую идею. Толстой считает, что представленные проекты хорошо вписываются в общую канву дальнейшего развития столицы.

Среди представленных проектов были: установка "зеркал безопасности" в подземных переходах, преобразование карты "Москвенок" в браслет с функцией оповещения родителей о входе и выходе ребенка из школы, меры для привлечения в строительную сферу российской рабочей силы и другие.

Школа проектных технологий открылась 28 июня. Свою идею здесь может представить каждый желающий. Оформить ее в готовый проект помогут опытные тренеры. После обучения проект можно будет презентовать столичным депутатам всех уровней и представителям исполнительной власти столицы.

Ранее волонтеры команды депутата Госдумы Петра Толстого продемонстрировали проект обустройства двора жильцам домов №23, 25 и 27 на улице Головачева в столичном районе Люблино. Ранее местные жители попросили Толстого помочь с решением вопроса об обустройстве территории, где находятся заброшенные гаражные боксы.