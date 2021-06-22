Отреставрированный памятник "Воину-Победителю" открыли в Кузьминках при поддержке Толстого

Фото: Александр Чикин

В Кузьминках после вмешательства депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого отреставрировали памятник "Воину-Победителю". Скульптура расположена на пьедестале в форме пятиконечной звезды – символа Красной армии.



"Хотелось бы поблагодарить вас за то, что привели в порядок наш памятник. Ко мне неоднократно по этому поводу обращались жители, ветераны Кузьминок. Очень символично, что именно в этот день мы возлагаем здесь цветы", – отметил Толстой.



Ранее депутат обратился к главе ГКУ "Мосреставрация" Валерию Гаврилову и префекту ЮВАО Андрею Цыбину по поводу реставрации памятника. Об этом парламентария попросили местные жители – люди обратили внимание на то, что, несмотря на заявленные сроки, реставрация долго не начиналась. Жители Кузьминок записали видеообращение, в котором о проблеме рассказал ветеран Михаил Наумович Спектр.



Мемориал отреставрировали в кратчайшие сроки. Рабочие устранили мелкие трещины на памятнике, заделали швы и поменяли верхние плиты звезды. Кроме того, скульптуру воина покрыли консервационным составом – теперь она пробудет в хорошем состоянии долгие годы. По словам Елены Логиновой, курировавшей ремонтные работы, его собирались открыть только 30 июня. Сроки сократили, чтобы успеть к памятной дате.



Ранее сообщалось, что в 2022 году отреставрируют памятник Михаилу Кутузову, который является объектом культурного наследия регионального значения.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, реставрация монумента пройдет к 210-летию Отечественной войны 1812 года. Она отметила, что специалисты устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом.