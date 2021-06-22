Отреставрированный памятник "Воину-Победителю" открыли в Кузьминках при поддержке Толстого

Фото: Александр Чикин
В Кузьминках после вмешательства депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого отреставрировали памятник "Воину-Победителю". Скульптура расположена на пьедестале в форме пятиконечной звезды – символа Красной армии.
"Хотелось бы поблагодарить вас за то, что привели в порядок наш памятник. Ко мне неоднократно по этому поводу обращались жители, ветераны Кузьминок. Очень символично, что именно в этот день мы возлагаем здесь цветы", – отметил Толстой.
Ранее депутат обратился к главе ГКУ "Мосреставрация" Валерию Гаврилову и префекту ЮВАО Андрею Цыбину по поводу реставрации памятника. Об этом парламентария попросили местные жители – люди обратили внимание на то, что, несмотря на заявленные сроки, реставрация долго не начиналась. Жители Кузьминок записали видеообращение, в котором о проблеме рассказал ветеран Михаил Наумович Спектр.
Мемориал отреставрировали в кратчайшие сроки. Рабочие устранили мелкие трещины на памятнике, заделали швы и поменяли верхние плиты звезды. Кроме того, скульптуру воина покрыли консервационным составом – теперь она пробудет в хорошем состоянии долгие годы. По словам Елены Логиновой, курировавшей ремонтные работы, его собирались открыть только 30 июня. Сроки сократили, чтобы успеть к памятной дате.
Ранее сообщалось, что в 2022 году отреставрируют памятник Михаилу Кутузову, который является объектом культурного наследия регионального значения.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, реставрация монумента пройдет к 210-летию Отечественной войны 1812 года. Она отметила, что специалисты устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: