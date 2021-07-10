Петр Толстой проверил строящийся корпус для начальных классов школы в Кузьминках

Фото: Москва 24/Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой проверил строительство корпуса для начальных классов в составе школы №825 в Кузьминках.

"Важно, чтобы ученики и их родители были рады "обновке". Предлагаю еще раз вернуться сюда и все осмотреть после сдачи корпуса в эксплуатацию", – сказал парламентарий в ходе осмотра.

Уточняется, что в настоящий момент здание на Окской улице готово на 95%, полностью его закончить планируется к сентябрю текущего года. Новый корпус оборудуют по современным стандартам. Так, в спортивном зале уложат травмобезопасный линолеум, а актовый зал сможет уместить всех учеников школы, в нем также можно будет проводить кинопоказы.

Жители района также попросили депутата посодействовать в обновлении школьного двора, поскольку там гуляют, занимаются спортом, а зимой катаются на коньках не только ученики школы. Толстой, между тем, попросил их оформить свои просьбы и предложения и передать их ему в приемную.

Ранее парламентарий проинспектировал работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Они остались здесь с 1997 года, потому что частная компания, владевшая коммуникациями, обанкротилась.

На данный момент уже ведется демонтаж труб. По графику работы планируется завершить до ноября, однако строители могут успеть до Дня города.

