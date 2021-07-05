Толстой: жители Марьина могут оставить пожелания по благоустройству прудов-регуляторов

17:16
Фото: Александр Чикин
Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой осмотрел пруды-регуляторы в Марьине. Ранее он заявлял, что при благоустройстве территории вокруг водных объектов важно учитывать мнение жителей района.
"Для нас важно, чтобы именно жители района высказали свои пожелания по проекту. Я надеюсь, что в ближайшее время мы действительно сможем создать здесь красивое место для отдыха", – сказал Толстой.
Парламентарий напомнил, что создание зоны отдыха у прудов Сергей Собянин называл следующим шагом в плане масштабного благоустройства Марьина.
Вместе с представителями инициативной группы жителей района Толстой пообщался с активистами, собирающими подписи в поддержку проекта. Жители столицы отдали уже 2,5 тысячи подписей за то, чтобы территорию водоемов привели в порядок. Если прибавить к ним обращения граждан и инициативных групп, поступавших в приемную депутата ранее, то количество подписей составит около пяти тысяч.
14 прудов в Марьине спасают прилегающие жилые территории от подтоплений во время паводков или сильных дождей, удерживают в берегах Москву-реку. Однако водоемы и местность рядом с ними не благоустраивали с конца 1970-х годов.
Толстой предложил организовать в районе новые прогулочные зоны и современный кластер для отдыха горожан. Однако купаться там по-прежнему будет нельзя из соображений безопасности.
С 15 июня работает сайт марьино-закомфортнуюсреду.рф со счетчиком собранных подписей в поддержку инициативы. Модераторы обрабатывают предложения по благоустройству от местных жителей. Пользователи портала и активисты уже предложили разместить у прудов зоны для выгула собак и занятий спортом, а также устроить новую систему освещения и пешеходные дорожки.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в рамках программы "Мой район" в столице обустроят свыше двух тысяч дворов и приведут в порядок порядка 300 объектов городской инфраструктуры.
С момента запуска программы в 2018 году было проведено комплексное благоустройство свыше 330 парков и скверов, набережных, пешеходных маршрутов и других общественных зон. Также было отремонтировано и обновлено более 300 объектов культуры.
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