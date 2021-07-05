Сергунина рассказала о развитии городской среды по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В 2021 году в рамках программы "Мой район" в столице обустроят свыше двух тысяч дворов и приведут в порядок порядка 300 объектов городской инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе программы.
"В этом году по программе мэра Москвы "Мой район" планируется благоустроить более двух тысяч дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список", – пояснила заммэра столицы Наталья Сергунина.
В пресс-службе сообщили, что с момента запуска программы в 2018 году было проведено комплексное благоустройство свыше 330 парков и скверов, набережных, пешеходных маршрутов и других общественных зон. Также было отремонтировано и обновлено более 300 объектов культуры.
В настоящий момент идут работы по возрождению архитектурно-паркового ансамбля ВДНХ, завершена реставрация исторического здания Северного речного вокзала и создание парка на прилегающей к нему территории.
Из недавно завершенных проектов Сергунина посчитала необходимым особо выделить Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой, которая стала пешеходной, а также фестивальную площадку в японском стиле в Куркине, превратившуюся в районную достопримечательность. В то же время благоустроенную набережную Москвы-реки в Капотне она отнесла к общегородским достопримечательностям.
В пресс-службе рассказали, что в рамках программы "Мой район" предусматривается создание в пешей доступности для каждого жителя города хорошего парка, современной школы, детского сада, поликлиники, МФЦ, магазинов, кинотеатров, домов культуры, спортивных площадок.
"В Москве сосредоточен огромный созидательный творческий, технологический и экономический потенциал. Реализовать его помогают люди. Человеческий капитал в наши дни – главная ценность. Чтобы не терять, а, наоборот, привлекать талантливых и целеустремленных, российская столица последние 10 лет последовательно идет по пути создания человекоцентричного города", – заключила Сергунина.
Ранее москвичам рассказали, как изменилась Капотня благодаря программе "Мой район". До этого Капотня считалась одним из самых неблагополучных уголков столицы.
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