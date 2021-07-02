Москвичам рассказали, как изменилась Капотня благодаря программе "Мой район"

Москва отменяет стереотипы. О том, как меняются московские районы, говорили на Московском урбанистическом форуме. Особенно это заметно на примере Капотни – одного из самых неблагополучных в прошлом уголков столицы.

Теперь район меняет имидж. Все благодаря городским программам и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода. Кварталы благоустраивают по программе "Мой район". А экология уже давно не вызывает опасений. Предприятие вложило немало сил и средств, чтобы усовершенствовать все системы, отвечающие за взаимодействие с внешней средой.

В Капотне с успехом преодолевают проблемы стареющих районов. Обновляют жилой фонд, реконструируют историческое наследие и улучшают социальную инфраструктуру. Жители Капотни отмечают, что в последние годы жизнь стала комфортнее. А стоимость жилья, которой всегда измеряли престижность места, уже догнала другие районы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.