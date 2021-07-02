Собянин рассказал о волонтерской акции "ПаркАрт" в московских парках

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Сергей Собянин рассказал об акции "ПаркАрт", которая проходит в парках столицы. По словам мэра, за последние 5 лет 100 художников-волонтеров нарисовали на деревьях свыше 200 картин на разные сюжеты.

"Акция "ПаркАрт" выглядит как еще одно развлечение для детишек. Но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы", – написал Собянин в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что для будущих картин подбираются деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголенными участками ствола.

Специалисты очищают поврежденные участки от остатков коры, гнили, лишайников и мха. Также выбранные места дезинфицируют, а дупла пломбируют специальной смесью. Затем наносится водоотталкивающая грунтовка, а для рисунка используется безопасная краска.

"В результате рисунок становится лечебным пластырем, под которым раны дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают", – пояснил Собянин.

Мэр добавил, что акция "ПаркАрт" продлевает деревьям жизнь и делает столичные парки еще краше.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о проекте "Наше дерево". За два года его работы было получено около 15 тысяч заявок, из которых почти 7 – на 2021 год. В рамках проекта родители могут высадить дерево в честь рождения ребенка.

