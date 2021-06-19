Депутат Госдумы Саблин с волонтерами высадил липовую аллею в благодарность врачам в ТиНАО

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Липовая аллея в знак благодарности врачам Московского клинического центра инфекционных заболеваний (МКЦИБ) за их работу в борьбе с коронавирусом появилась в поселении Вороновское в ТиНАО. Посадку производили представители всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и участники "Волонтерской роты", сообщил депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

"Мы защищаем память о подвиге врачей для будущих поколений. Пусть эти деревья напоминают им о тех сражениях, которые ведут медики в борьбе с COVID-19 в самый кризисный период", – отметил Саблин.

Он также вручил награды "Боевого братства" сотрудникам МКЦИБ и поблагодарил медиков за их труд, а волонтеров – за помощь.

"Вы настоящие помощники врачам и жителям в это непростое время. Сейчас, когда ситуация с коронавирусом вновь продолжает развиваться в худшую строну, вы на передовой. Каждый день, в каждом поселении округа вы откликаетесь и оказываете в разной форме помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо за ваш труд", – добавил депутат.

По его словам, он будет ходатайствовать в профильных структурах о том, чтобы на территории госпиталя оборудовали тротуары. Это позволило бы сократить путь пациентов.

"Мы защищаем труд врачей и создаем максимально комфортные условия для работы медперсонала и лечения пациентов, чтобы учреждения здравоохранения в ТиНАО сохраняли лидирующие позиции не только в стране, но и в мире", – заключил Саблин.

Ранее депутат Госдумы Ирина Белых предложила увековечить подвиг медицинских работников в период распространения коронавирусной инфекции. Проект памятного места активно обсуждается с жителями Москвы.

