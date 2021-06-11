Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в Белом зале московской мэрии вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам в соответствии с поручением Владимира Путина.

Свою речь перед награждением столичный мэр начал со слов об огромной ценности и значении российского народа. По словам Собянина, Россия является великой страной не только из-за своей богатой истории, огромной территории, природных богатств и научных достижений, но также и из-за людей.

"В этом зале собрались люди самых разных профессий и возрастов. Это люди науки, искусства, промышленности. Это люди, которые сегодня спасают нас от COVID-19, пандемии, – это врачи. Это учителя, которые дают первоклассное образование. Это люди, которые своим талантом, умением, ответственностью делают нашу державу великой, а нашу Москву самым лучшим городом на Земле", – заявил мэр.

Собянин подчеркнул, что статус Москвы как великого мирового города с огромными научными и промышленными достижениями налагает на москвичей особую ответственность, обязывая горожан ему соответствовать.

"Но самое главное – мы вместе с вами должны создавать такой город, который был бы любимым нами самими, который был бы действительно притягателен для москвичей, комфортным для их жизни, действительно лучшим городом на земле. Спасибо вам огромное", – отметил Собянин.

Среди наград, которые градоначальник вручил жителям столицы, оказались орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кроме того, на церемонии были вручены благодарность президента РФ, знак отличия "За безупречную службу городу Москве" L и XL лет, "За заслуги перед Москвой", почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы", благодарность мэра Москвы и почетная грамота правительства Москвы.

Также Собянин удостоил москвичей почетными званиями "Заслуженный врач РФ", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы" и другими.

Ранее Собянин объявил благодарность работникам ресторанной отрасли столицы. Градоначальник отметил, что они причастны к тому, как изменилась столица. Если раньше улицы были грязными, пустыми и заставленными машинами, то сейчас это аккуратные пешеходные зоны, на которых разместились востребованные у людей рестораны и кафе.