Названы лауреаты Госпремии по литературе и искусству

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой назвал лауреатов Государственной премии страны за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.

"За вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности Государственная премия 2020 года будет вручена Григорию Валериевичу Алфееву, наиболее известному как митрополит Иларион", – объявил Толстой.

Кроме священнослужителя, награды получат оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Вручение премий состоится в День России, 12 июня.

Государственная премия является наградой, которая демонстрирует высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Лауреаты получат диплом, почетный знак, фрачный знак и денежное вознаграждение в размере 10 миллионов рублей.

Накануне Сергей Собянин вручил награды выдающимся социальным работникам столицы. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце.