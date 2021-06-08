Собянин вручил награды выдающимся социальным работникам столицы

20:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вручил почетные грамоты и благодарности выдающимся работникам социальных служб города в честь их профессионального праздника. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце.
"Очень важный праздник не только для 40 тысяч людей, у которых профессия – социальный работник, а для всех москвичей, потому что вы заботитесь о миллионах людей, о тех, кто попал в самую сложную, трудную, жизненную ситуацию, и самым близким человеком становитесь вы – те, кто находится в этом зале. Так что огромный поклон вам от имени москвичей, и спасибо вам за работу", – сказал градоначальник.
Мэр напомнил, что в прошлом году из-за пандемии пришлось отказаться от празднования. В то же время наравне с медиками в этот непростой период соцработники оказались на передовой.
Собянин подчеркнул, что если в обычное время социальные работники обслуживают на дому порядка 120 тысяч человек, то в пандемию их количество возросло до двух миллионов. При этом самым страшным в это непростое время оказалось то, что человек мог остаться один, а пытаясь получить помощь, не найти ее.
"В Москве у нас было не так. Каждый москвич мог рассчитывать не только на медицинскую помощь, но и на ваше участие, на вашу поддержку. Это, конечно, огромная ваша заслуга", – подчеркнул мэр.
Градоначальник напомнил, что в 2021 году социальной службе исполняется 30 лет, однако вся история человечества сопряжена с социальной помощью и поддержкой. Он также отметил, что благодаря работе социальных служб сирот в детских домах становится меньше.
Ранее Собянин вручил благодарственные письма и премии города в области медицины за 2020 год. Церемония состоялась в белом зале столичной мэрии.
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