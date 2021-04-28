Сергей Собянин наградил работников скорой медицинской помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин наградил сотрудников скорой медицинской помощи столицы. По словам мэра, в этом году праздник впервые отмечается как государственный.

"Вы помните, в прошлом году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству эту дату, 28 апреля, сделать официальным днем – Днем работника скорой помощи. Это было совершенно неслучайно, потому что в условиях пандемии мы для себя много что переоценили, многое поняли, какое огромное значение имеет здравоохранение, в частности скорая помощь", – рассказал Собянин.

Он также добавил, что пандемия COVID-19 стала серьезным экзаменом для системы государственного управления, а также системы организации здравоохранения всех без исключения государств, региональных и городских систем.

Кроме того, мэр отметил, что столичная скорая помощь является одной из самых мощных систем в мире и по скорости вызовов, качеству оснащения, а также оборудованию.

Собянин уточнил, что пришлось серьезно реорганизовать многие процессы. Так, например, для скорой понадобилась тысяча единиц нового оборудования, средства индивидуальной защиты, новый график и логистика работы. Кроме того, порядка 250 тысяч человек были госпитализированы.

Также мэр столицы рассказал, что правительство города и в будущем намерено активно поддерживать и развивать скорую помощь.

"В настоящее время в активной стадии строительства находится три новые подстанции, которые должны быть достроены, четыре находится в проектировании, в начале строительства", – уточнил Собянин.

В 2021 году будет обновлен парк автомобилей скорой помощи, заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в столице продолжается строительство 6 скоропомощных корпусов. Цель проекта – максимально сократить время с момента поступления экстренного пациента в больницу до начала оказания ему медпомощи. Это особенно актуально при сосудистых катастрофах, травмах и отравлениях, подчеркнул глава города.