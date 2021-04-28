Собянин рассказал о новых стандартах оказания экстренной помощи

13:25
Фото: sobyanin.ru
В Москве продолжается строительство 6 скоропомощных корпусов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
Цель проекта – максимально сократить время с момента поступления экстренного пациента в больницу до начала оказания ему медпомощи. Это особенно актуально при сосудистых катастрофах, травмах и отравлениях, подчеркнул глава города.
Он добавил, что не менее важная задача – облегчить психологическое состояние близких пациентов. Дожидаться информации о состоянии родных и друзей они будут в уютной зоне ожидания. Если ситуация серьезная и медицинские манипуляции затянутся надолго, скоротать время можно будет в специальных комнатах со всеми удобствами. На связи с родственниками будут врачи и психологи.
"В скоропомощном корпусе будет сосредоточено все необходимое для экстренного лечения – приемное отделение, диагностика, реанимация и лаборатория для проведения анализов по cito. В комплексах будет несколько разнопрофильных операционных, в том числе ангиографическая – для минимально травматичных вмешательств при инфарктах, инсультах и гибридная, где можно проводить комбинированные операции", – сказал Собянин.
Мэр сообщил, что диагностический блок будет укомплектован МРТ, КТ, рентгеном, ангиографом и эндоскопическим оборудованием. Что касается документооборота, то он будет осуществляться исключительно в электронном виде.
"Маршрутизация экстренных пациентов в новых корпусах будет организована по принципу "триаж" (triage) – отбор/сортировка. В зависимости от состояния потоки больных будут разделены на три категории: "красную" (нельзя ждать ни минуты), "желтую" (требуется срочная помощь) и "зеленую" (все более или менее в порядке, угрозы для жизни нет)", – пояснил градоначальник, добавив, что больные "красной" категории из машины скорой помощи будут сразу попадать в реанимацию или операционную.
Что касается пациентов "желтой" и "зеленой" категорий, оказание помощи будет устроено по принципу "врач – к пациенту", то есть специалист будет осуществлять все манипуляции непосредственно у кровати больного.
"Для проведения сложных диагностических исследований (КТ, МРТ) или операции пациента перевезут в соседнее помещение под наблюдением медицинского персонала. Самостоятельное хождение пациентов по кабинетам и тем более ожидание под дверью, как это часто происходило раньше, будет полностью исключено", – подчеркнул Собянин.
Мэр рассказал, что планируемое время пребывания пациентов в скоропомощном комплексе будет варьироваться от одного часа до суток. После – перевод в профильное отделение или выписка.
Завершить строительство и открыть новые скоропомощные комплексы в шести городских больницах планируется в 2022–2023 годах.
"А в остальных городских стационарах новые стандарты оказания помощи экстренным пациентам внедряются путем модернизации, дооснащения оборудованием и изменений маршрутизации пациентов в существующих приемных отделениях", – заключил Собянин.
Ранее мэр сообщил, что пандемия коронавируса ускорила развитие цифровизации столичного здравоохранения. Также позитивную роль оказало привлечение волонтеров.
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