Собянин рассказал о новых стандартах оказания экстренной помощи

Фото: sobyanin.ru

В Москве продолжается строительство 6 скоропомощных корпусов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Цель проекта – максимально сократить время с момента поступления экстренного пациента в больницу до начала оказания ему медпомощи. Это особенно актуально при сосудистых катастрофах, травмах и отравлениях, подчеркнул глава города.

Он добавил, что не менее важная задача – облегчить психологическое состояние близких пациентов. Дожидаться информации о состоянии родных и друзей они будут в уютной зоне ожидания. Если ситуация серьезная и медицинские манипуляции затянутся надолго, скоротать время можно будет в специальных комна­тах со всеми удобствами. На связи с родственниками будут врачи и психологи.

"В скоропомощном корпусе будет сосредоточено все необходимое для экстренного лечения – приемное отделение, диагностика, реанимация и лаборатория для проведения анализов по cito. В комплексах будет несколько разнопрофильных операционных, в том числе ангиографическая – для минимально травматичных вмешательств при инфарктах, инсультах и гибридная, где можно проводить комбинированные операции", – сказал Собянин.

Мэр сообщил, что диагностический блок будет укомплектован МРТ, КТ, рентгеном, ангиографом и эндоскопическим оборудованием. Что касается документооборота, то он будет осуществляться исключительно в электронном виде.

"Маршрутизация экстренных пациентов в новых корпусах будет организована по принципу "триаж" (triage) – отбор/сортировка. В зависимости от состояния потоки больных будут разделены на три категории: "красную" (нельзя ждать ни минуты), "желтую" (требуется срочная помощь) и "зеленую" (все более или менее в порядке, угрозы для жизни нет)", – пояснил градоначальник, добавив, что больные "красной" категории из машины скорой помощи будут сразу попадать в реанимацию или операционную.

Что касается пациентов "желтой" и "зеленой" категорий, оказание помощи будет устроено по принципу "врач – к пациенту", то есть специалист будет осуществлять все манипуляции непосредственно у кровати больного.

"Для проведения сложных диагностических исследований (КТ, МРТ) или операции пациента перевезут в соседнее помещение под наблюдением медицинского персонала. Самостоятельное хождение пациентов по кабинетам и тем более ожидание под дверью, как это часто происходило раньше, будет полностью исключено", – подчеркнул Собянин.

Мэр рассказал, что планируемое время пребывания пациентов в скоропомощном комплексе будет варьироваться от одного часа до суток. После – перевод в профильное отделение или выписка.

Завершить строительство и открыть новые скоропомощные комплексы в шести городских больницах планируется в 2022–2023 годах.

"А в остальных городских стационарах новые стандарты оказания помощи экстренным пациентам внедряются путем модернизации, дооснащения оборудованием и изменений маршрутизации пациентов в существующих приемных отделениях", – заключил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что пандемия коронавируса ускорила развитие цифровизации столичного здравоохранения. Также позитивную роль оказало привлечение волонтеров.