Собянин назвал фактор, ускоривший развитие цифровизации столичного здравоохранения

09:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса ускорила развитие цифровизации столичного здравоохранения. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Цифровизация отрасли здравоохранения, оказание помощи [по] наиболее распространенным опасным заболеваниям, оказание персональной помощи людям, все эти программы сегодня двигаются вперед, несмотря на пандемию. Мы не потеряли время, наоборот, пандемия нам придала ускорение", – объяснил градоначальник.
По словам мэра, значительную роль в модернизации здравоохранения также сыграло привлечение волонтеров. Собянин напомнил, что службы занятости населения перевели в МФЦ, что позволило высвободить порядка сорока помещений.
На уходящей неделе мэр Москвы принял участие в итоговой коллегии Минздрава РФ за 2020 год. Собянин представил итоги борьбы с пандемией коронавируса в столице и отметил, что в городе применялось меньше ограничений, чем в других городах мира.
Собянин оценил борьбу с пандемией коронавируса в Москве
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