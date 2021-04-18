Собянин назвал фактор, ускоривший развитие цифровизации столичного здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса ускорила развитие цифровизации столичного здравоохранения. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Цифровизация отрасли здравоохранения, оказание помощи [по] наиболее распространенным опасным заболеваниям, оказание персональной помощи людям, все эти программы сегодня двигаются вперед, несмотря на пандемию. Мы не потеряли время, наоборот, пандемия нам придала ускорение", – объяснил градоначальник.

По словам мэра, значительную роль в модернизации здравоохранения также сыграло привлечение волонтеров. Собянин напомнил, что службы занятости населения перевели в МФЦ, что позволило высвободить порядка сорока помещений.

На уходящей неделе мэр Москвы принял участие в итоговой коллегии Минздрава РФ за 2020 год. Собянин представил итоги борьбы с пандемией коронавируса в столице и отметил, что в городе применялось меньше ограничений, чем в других городах мира.