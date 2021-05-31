Собянин поблагодарил столичных пожарных и спасателей за работу

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин выразил благодарность столичным спасателям и пожарным за их работу в день пожарной охраны Москвы.

"Ежедневно в столице дежурят более 1,5 тысячи пожарных и спасателей. Спасибо вам за мужество и профессионализм!" – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин напомнил, что московская профессиональная пожарная охрана была сформирована 31 мая 1804 года по указу императора Александра I. Поблагодарив специалистов, он выделил работу начальника 216-го пожарно-спасательного отряда Ивана Потеруха, который уже 40 лет находится на службе и отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством".

Кроме того, градоначальник рассказал о пожарно-спасательной мотогруппе и ее сотруднике Денисе Ромазанове.

"Когда в Москве появилась пожарно-спасательная мотогруппа, он отучился на пожарного и стал частью оперативной команды. Спасатели на мотоциклах обычно первыми приезжают на место происшествия", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в столице до конца года планируют завершить работы по сохранению пожарной части села Черкизово.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Все деревянные конструкции и кровля сооружения серьезно пострадали во время пожара в 2016 году. Работы по сохранению памятника ведутся с 2019 года.