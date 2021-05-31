Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником.

День пожарной охраны столицы отмечается 31 мая. В этот день в 1804 году император Александр I подписал указ "Об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве".

В своем обращении Бирюков подчеркнул, что тысячи служащих пожарно-спасательного гарнизона города являются хранителями традиций и продолжателями дела, которое зародилось более двух веков назад.

"Это мощная служба экстренного реагирования, современная и слаженная система с новейшим оборудованием и техникой. Однако ее главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела, готовые в любую минуту прийти на помощь", – сказал заммэра.

Он обратил внимание на то, что спасение людей не единственная задача пожарных. Они также проводят профилактическую работу, в результате которой в столице снизилось количество возгораний.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что за последние 10 лет на пожарах было спасено более 14 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, которые участвовали в ликвидации крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Двое из них награждены посмертно.