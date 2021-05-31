Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:45

Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником.

День пожарной охраны столицы отмечается 31 мая. В этот день в 1804 году император Александр I подписал указ "Об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве".

В своем обращении Бирюков подчеркнул, что тысячи служащих пожарно-спасательного гарнизона города являются хранителями традиций и продолжателями дела, которое зародилось более двух веков назад.

"Это мощная служба экстренного реагирования, современная и слаженная система с новейшим оборудованием и техникой. Однако ее главным достоянием всегда были и остаются люди – профессионалы своего дела, готовые в любую минуту прийти на помощь", – сказал заммэра.

Он обратил внимание на то, что спасение людей не единственная задача пожарных. Они также проводят профилактическую работу, в результате которой в столице снизилось количество возгораний.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что за последние 10 лет на пожарах было спасено более 14 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, которые участвовали в ликвидации крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Двое из них награждены посмертно.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать